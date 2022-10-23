Россияне обстреляли ракетами Николаев, одна из них попала в дом

Армия страны-агрессора РФ ночью 23 октября обстреляла ракетами Николаев, повреждены дома и теплотрасса.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, дверь, повреждены балконы", - отметил он.

Он добавил, что из-за обстрелов также повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

По его словам, жертв нет. Один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла – ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На место уже выехала аварийная бригада по ремонту теплотрассы.

Напомним, оккупанты ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.