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Россияне обстреляли ракетами Николаев, одна из них попала в дом
Армия страны-агрессора РФ ночью 23 октября обстреляла ракетами Николаев, повреждены дома и теплотрасса.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, дверь, повреждены балконы", - отметил он.
Он добавил, что из-за обстрелов также повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, жертв нет. Один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла – ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
На место уже выехала аварийная бригада по ремонту теплотрассы.
Напомним, оккупанты ночью 13 октября обстреляли Николаев, попали в пятиэтажный жилой дом.