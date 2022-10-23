Росіяни обстріляли ракетами Миколаїв, одна з них влучила у будинок

Армія країни-агресора РФ вночі 23 жовтня обстріляла ракетами Миколаїв, пошкоджені будинки та теплотраса.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівичило балкони", - зазначив він.

Він додав, що через обстріли також пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

За його словами, жертв немає. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

На місце вже виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси.

Нагадаємо, окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв, влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.