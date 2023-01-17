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Происшествия
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В результате обстрелов в Харьковской области повреждены дома и здание больницы

В результате обстрелов в Харьковской области повреждены дома и здание больницы

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения прифронтовых населённых пунктов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, 16 января враг обстрелял Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.

"В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", - отметил он.

Также в Волчанской громаде повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

Синегубов сообщил, что в Купянске в результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома и семь частных домовладений. Два человека получили ранения.

Напомним, оккупанты утром 16 января обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

Автор:
Нина Комащенко