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В результате обстрелов в Харьковской области повреждены дома и здание больницы
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения прифронтовых населённых пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, 16 января враг обстрелял Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.
"В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в Волчанской громаде повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.
Синегубов сообщил, что в Купянске в результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома и семь частных домовладений. Два человека получили ранения.
Напомним, оккупанты утром 16 января обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего поврежден многоквартирный дом.