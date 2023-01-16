Россияне атаковали Купянск, есть пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ утром 16 января обстреляла Купянск в Харьковской области, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены частное домовладение и многоквартирный дом", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Также Синегубов сообщил, что оккупанты 15 января из артиллерии, минометов и танков обстреляли приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, возник пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозпостройки.

Напомним, оккупанты 14 января обстреляли три района Харьковской области.