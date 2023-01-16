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Оккупанты 90 раз атаковали Херсонщину: три человека погибли
Российские оккупационные войска в течение суток 15 января 90 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 90 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 21 раз. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За минувшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 14 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, оккупанты в течение суток 14 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.