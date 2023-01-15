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Оккупанты 76 раз атаковали Херсонщину
Российские оккупационные войска в течение суток 14 января 76 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 76 раз атаковали Херсонщину. Открывали огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил Янушевич.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 25 раз. В частности, вражеские снаряды попали в жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, что ночью 13 января армия страны-агрессора РФ обстреляла автобазу в Херсоне. Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и охраняемое здание.
Также 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.