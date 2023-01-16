Россияне обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопровод

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 16 января оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Люди не пострадали", - отметил он.

По его словам, в Красногригорьевке в результате обстрелов повреждены полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

Напомним, в ночь на 15 января оккупанты также обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. Оккупанты выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов.