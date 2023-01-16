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Число жертв в результате удара по многоэтажке в Днепре возросло до 35, поиск людей продолжается
В Днепре уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция. В ночь на 16 января спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей", - отметил он.
По его словам, еще 75 человек ранены, среди них – 14 детей. Спасены 39 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", - добавил Резниченко.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.
Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.