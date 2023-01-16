Число жертв в результате удара по многоэтажке в Днепре возросло до 35, поиск людей продолжается

В Днепре уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция. В ночь на 16 января спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей", - отметил он.

По его словам, еще 75 человек ранены, среди них – 14 детей. Спасены 39 человек.

"Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", - добавил Резниченко.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.