- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Из-за обстрелов Никопольщины без воды остались более 60 тысяч семей
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 15 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Напряженной была ночь на Никопольщине. Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской", - отметил Резниченко.
По его словам, оккупанты выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
В Марганецкой общине повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей.
На месте работают аварийные службы.
Детали обстрелов еще выясняются.
Отметим, минувшей ночью от обстрелов пострадала Марганецкая община. Туда враг направил из полутора десятков смертоносных снарядов.