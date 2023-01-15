Оккупанты обстреляли три района Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света", - отметил Синегубов.

Он сообщил, что к 1 часам ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было возобновлено. По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов.

Кроме того, в течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Волчанске обстрелы повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатированное здание и объект гражданской промышленности.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, утром 14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова.