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Оккупанты обстреляли три района Харьковской области
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За минувшие сутки враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света", - отметил Синегубов.
Он сообщил, что к 1 часам ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было возобновлено. По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В Волчанске обстрелы повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатированное здание и объект гражданской промышленности.
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, утром 14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова.