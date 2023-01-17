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Оккупанты обстреляли Николаевскую область, один человек погиб
Российские оккупационные войска обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области, в результате чего есть погибший.
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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб", - отметил он.
Также в результате обстрелов повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские захватчики 9 января открыли огонь по Очакову Николаевской области. В результате атаки пострадали 15 человек, несколько зданий были разрушены.