Оккупанты обстреляли Николаевскую область, один человек погиб

Российские оккупационные войска обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области, в результате чего есть погибший.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб", - отметил он.

Также в результате обстрелов повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

Напомним, российские захватчики 9 января открыли огонь по Очакову Николаевской области. В результате атаки пострадали 15 человек, несколько зданий были разрушены.