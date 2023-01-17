Россияне выпустили более 20 снарядов по Никопольщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 17 января оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под огонь попали три громады - Покровская, Никопольская и Красногригоревская. Туда враг направил более 20 снарядов", - отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки выясняются.

Напомним, в ночь на 16 января оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов повреждены дома, линии электропередач и газопровод.