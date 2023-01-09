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Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15

Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada

Количество раненых в результате ракетного обстрела Очакова 9 января увеличилось до 15. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее словам, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

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"Какая цель у уродов? Обстрелять мирный город ракетами, ранить гражданских граждан, повредить более 100 домов, оставшихся без окон и кровель, когда на улице минусовая температура... Чтобы что? Ответа никакого мы от них, конечно, не услышим, потому что никого вменяемого ответа и не может быть. Это обычный террор, который очаковцы никогда не простят оккупантам!" – прокомментировала она.

Фото 2 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada
Фото 3 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada
Фото 4 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada
Фото 5 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada
Фото 6 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada
Фото 7 — Число раненых в результате ракетного обстрела Очакова увеличилось до 15
Фото: Telegram/mykolaivskaoblrada

Напомним, что изначально начальник областной военной администрации Виталий Ким сообщил о восьми раненых в результате обстрела, троих из которых перевезли в Николаев.

Кроме жилых домов, по его словам, была повреждена и городская больница, однако там пострадавших не было. В оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск ВСУ уточнили, что атакована была портовая и морская инфраструктура Очакова.

Напомним также, что 4 января, враг дважды наносил удары по береговой полосе Очаковской общины. В тот же день в 18:35 под вражескими обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской общины: попадания зафиксированы по открытым территориям. 21 декабря в результате обстрела Очакова незначительные ранения получили пожилая женщина, мужчина и 10-летний мальчик.

Автор:
Тимофей Беспятов