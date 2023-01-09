Оккупанты нанесли удар по больнице и домам в Очакове

Российские захватчики 9 января открыли огонь по Очакову в Николаевской области. В результате атаки есть пострадавшие, более 100 зданий частично разрушены или повреждены.

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Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, а также ОК "Юг".

Предварительно, в больницу поступило 8 раненых, из них 3 перевезены для лечения в Николаев. При этом количество пострадавших, которых госпитализируют, увеличивается, заметил Ким.

"В результате обстрела портовой и городской инфраструктуры Очакова враждебными реактивными системами залпового огня, вызвано разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница", - добавили в ОК "Юг".

По информации Офиса Президента, под вражеский огонь в Очакове всего попали более 100 домов.

Ранее сообщалось, что 4 января, в 10:49 и 14:57 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. В тот же день в 18:35 под вражескими обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытым территориям. Пострадавших нет.