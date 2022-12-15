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Оккупанты обстреляли Николаевскую область: повреждены объекты инфраструктуры

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: повреждены объекты инфраструктуры

Российские оккупационные войска утром 15 декабря обстреляли Очаковскую и Черноморскую громады в Николаевской области.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, оккупанты в 06:00 и 07:05 15 декабря нанесли массированные артиллерийские удары по Очаковской громаде, в результате чего разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. Последствия атаки еще уточняются.

"Утром, 15 декабря, с 06:00 под вражеским обстрелом была Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 7 декабря нанесли ракетный удар по Николаеву. Захватчики попали по транспортному предприятию.

Автор:
Нина Комащенко