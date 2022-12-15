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Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Купянске
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск", - отметил он.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Она госпитализирована в среднем состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, около 23.45 часов в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.
Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 280 взрывоопасных предметов.
Накануне обстрелам оккупантам подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово. А также Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое и Двухлетняя.