Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Купянске

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск", - отметил он.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Она госпитализирована в среднем состоянии.

По словам главы области, около 23.45 часов в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 280 взрывоопасных предметов.

Накануне обстрелам оккупантам подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово. А также Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое и Двухлетняя.