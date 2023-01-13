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В Купянске в результате обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.
В частности, под вражеским огнем были Купянск, Стрелка, Двуречная, Огирево, Редкодуб и другие города и села области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 75-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Двухлетнем Купянского района был ранен мужчина 68 лет.
Отметим, в результате вражеских обстрелов 11 января в Харьковской области повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске.