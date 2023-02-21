Оккупантии нанесли ракетный удар по Купянску: поврежден детский сад и спортивный объект

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали более 25 приграничных населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера поздно вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Также ночью зафиксированы обстрелы в селе Ковшаровка Купянского района", - отметил Синегбов.

Он добавил, что в населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 4 жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом.

По словам главы области, в результате обстрелов жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, в области идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежено еще 37 взрывоопасных предметов.

"Впрочем, минная опасность в области все еще очень высока. Сегодня утром в селе Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина", – сообщил Синегубов.

На место происшествия выехала бригада медиков. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Отметим, что армия РФ продолжает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. 20 февраля около 5:00 утра враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом.