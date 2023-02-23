ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россия нанесла удар по Купянску. Есть пострадавшие

Россия нанесла удар по Купянску. Есть пострадавшие
Иллюстрационное фото

Оккупационные войска Российской Федерации утром 23 февраля нанесли удары по Купянску Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

В результате российского обстрела по городу две гражданские женщины получили ранения.

"В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Синегубов.

За прошедшие сутки, 22 февраля, враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковщины.

Днем ранее, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили 2 гражданских человека.

Кроме того, в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Автор:
Вита Молодан