Россия нанесла удар по Купянску. Есть пострадавшие

Оккупационные войска Российской Федерации утром 23 февраля нанесли удары по Купянску Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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В результате российского обстрела по городу две гражданские женщины получили ранения.

"В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Синегубов.

За прошедшие сутки, 22 февраля, враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковщины.

Днем ранее, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили 2 гражданских человека.

Кроме того, в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 137 взрывоопасных предметов.