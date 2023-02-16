- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двухлетнюю, Светличную и другие населенные пункты.
Кроме того, оккупанты нанесли авиационных ударов по Гранову и Удах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вчера обстрелами в Купянске повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары.
Также под вражеским огнем была пгт Двухлетняя. Там выбиты окна в нескольких частных домах.
В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной общины. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети.
После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.
Ночью, после 23:00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв.
Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, накануне на Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крохмальное, Берестово, Табаевку, Купянск, Двухлетнюю. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.