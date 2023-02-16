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Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двухлетнюю, Светличную и другие населенные пункты.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационных ударов по Гранову и Удах.

Вчера обстрелами в Купянске повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

Фото 2 — Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

Также под вражеским огнем была пгт Двухлетняя. Там выбиты окна в нескольких частных домах.

В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной общины. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети.

Фото 3 — Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.

Ночью, после 23:00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, накануне на Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крохмальное, Берестово, Табаевку, Купянск, Двухлетнюю. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.

Автор:
Светлана Манько