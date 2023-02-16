Оккупанты обстреливали из авиации и РСЗО "Ураган" Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двухлетнюю, Светличную и другие населенные пункты.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационных ударов по Гранову и Удах.

Вчера обстрелами в Купянске повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

Также под вражеским огнем была пгт Двухлетняя. Там выбиты окна в нескольких частных домах.

В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной общины. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети.

После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.

Ночью, после 23:00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, накануне на Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крохмальное, Берестово, Табаевку, Купянск, Двухлетнюю. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.