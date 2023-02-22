Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову: в городе раздаются взрывы

Утром 22 февраля армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. В городе раздалось несколько взрывов.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов", - отметил Терехов.

Он добавил, что возможны еще пуски ракет с территории России.

Удары по городу подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил Синегубов.

Как сообщает "Суспільне", в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Позже Синегубов добавил, что, по предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов были объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, легкие ранения получили два человека.