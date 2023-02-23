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Разрушенные дома, учебные заведения и электроопоры: армия РФ продолжает террор населенных пунктов Харьковщины
За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены 6 жилых домов и 2 учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждены здания фермерского хозяйства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.
Кроме того, в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 137 взрывоопасных предметов.
"Впрочем, минная опасность на деоккупированных территориях остается высокой. Вчера в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "Лепесток" и получил ранение", - отметил Синегубов.
Напомним, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар 4 ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили 2 гражданских человека.