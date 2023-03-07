Примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій: уряд схвалив механізм

Відтепер ОВА у погодженні з військовим командуванням можуть ухвалювати рішення про примусову евакуацію дітей, але лише в супроводі одного з батьків або опікуна.

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Відповідний механізм ухвалив Кабінет міністрів, повідомила 7 березня пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Один з батьків, особа, яка їх замінює, або інший законний представник не мають права відмовитися від евакуації з дитиною. Такий механізм наразі діє лише для родин, що перебувають у Бахмуті.

"Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення", — підкреслили у відомстві.

Мінреінтеграції зауважує, що діти у зоні проведення бойових дій не можуть самі про себе подбати, вони знаходяться в смертельній небезпеці. Тому обов'язок держави захисти їх, евакуювавши до безпечнішого місця.

"Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава", – прокоментувала рішення очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Станом на початок березня у Бахмуті Донецької області знаходилися близько 5 тисяч осіб, серед них – 37 дітей. Їхні батьки відмовлялися залишати місто, через яке нині проходить лінія фронту. Бахмут постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також.

Тому Верещук заявляла, що, на її думку, дітей з Бахмута потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Однак на такі радикальні методи не погоджувалися її колеги з уряду та міжнародних організацій.