"Заважаєте та створюєте проблеми": Верещук здивована тим, що в Бахмуті роблять цивільні мешканці

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що дуже здивована тим, що частина мешканців Бахмута Донецької області не полишає міста попри бої за нього. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Бахмут. Лише за сьогодні там загинули п'ять цивільних, дев'ять поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті, за останніми даними", - вказала чиновниця.

У зв'язку з цим вона звернулась до цивільних, які досі перебувають у Бахмуті, з закликом негайно евакуюватись, "якщо вони є адекватними, законослухняними та патріотичними" громадянами.

"Бо коли ви залишаєтесь у місті, то: по-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери)", - написала Верещук.

По-третє, заявила міністерка, мешканці Бахмута "заважають нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки", оскільки ті змушені постійно зважати на їхню безпеку.

Нагадаємо при цьому, що з 13 лютого було обмежено перебування у Бахмуті журналістів: воно наразі можливе лише за спеціальними іменними перепустками, що видаються лише особам, які мають акредитацію Збройних сил України.