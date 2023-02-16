"Мешаете и создаете проблемы": Верещук удивлена тем, что в Бахмуте делают мирные жители

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что очень удивлена тем, что часть жителей Бахмута Донецкой области не покидает город, несмотря на бои за него. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Бахмут. Только за сегодня там погибли пять гражданских, девять ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе, по последним данным", - указала чиновница.

В связи с этим она обратилась к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте, с призывом немедленно эвакуироваться, "если они адекватные, законопослушные и патриотические" граждане.

"Ибо когда вы остаетесь в городе, то: во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами. Во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем тем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, Нацполиция, волонтеры)", - написала Верещук.

В-третьих, заявила министр, жители Бахмута "мешают нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности", поскольку те вынуждены постоянно принимать во внимание их безопасность.

Напомним при этом, что с 13 февраля было ограничено пребывание в Бахмуте журналистов: оно возможно только по специальным именным пропускам, которые выдаются лишь лицам, имеющим аккредитацию Вооруженных сил Украины.