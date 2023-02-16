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Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)

Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)
Фото: Донецкая областная прокуратура

Пятеро жителей Бахмута погибли и еще девять были ранены в результате обстрела 16 февраля российскими оккупантами жилого квартала города. Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.

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При ее процессуальном руководстве начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины.

Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также повреждены многие жилые дома. Как отмечают в прокуратуре, по состоянию на вечер четверга оккупанты продолжают обстреливать город.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 3 — Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 4 — Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 5 — Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли пятеро жителей (ФОТО 18+)
Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним при этом, что с 13 февраля было ограничено пребывание журналистов в Бахмуте, где не прекращаются бои: оно возможно только по специальным именным пропускам, которые выдаются только лицам, имеющим аккредитацию Вооруженных сил Украины.

Автор:
Тимофей Беспятов