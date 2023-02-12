Журналистам ограничили въезд в Бахмут

С 13 февраля журналисты смогут въехать в Бахмут Донецкой области только по специальным пропускам, которые могут получить только журналисты с аккредитацией ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

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"Работа по получению заявок на пропуска, их выдаче и последующему изъятию после использования проводится военными и правоохранителями совместно с Донецкой областной военной администрацией", — уточнили в ОВА.

Для получения пропусков нужно заполнить Google-форму до 17:00, информация полученная после этого времени будет обработана на следующий день. Документ, разрешающий въезд в Бахмут будет именным, сообщать о положительном ответе на запрос будут по телефону. Пропуск может получить исключительно тот человек, на которого он выписан.

Чтобы попасть в город, на блокпосте нужно будет показать пропуск и аккредитацию от ВСУ.

"Пропуска, не подкрепленные аккредитационным удостоверением Вооруженных сил Украины, не являются основанием для пересечения блокпостов. Лицо, не имеющее при себе аккредитации Вооруженных сил Украины и пропуска, выписанных на ее имя, не сможет пересечь блокпост", — отметили в ОВА и добавляют, что документы нужно держать при себе, пока не покинете город.

Пропуск действует в течение даты, указанной в нем. Пересечь блокпосты в другой день, чем указано в пропуске, невозможно. За более подробной информацией можно обращаться по телефону пресс-службы Донецкой областной военной администрации 095 618 3985.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что, несмотря на постоянное давление врага, ВСУ продолжают удерживать под контролем Бахмут и принимают меры для стабилизации линии фронта вокруг города.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет. Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, невзирая на цену, которую платит Украина, считают в ISW.