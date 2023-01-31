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Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)

Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате российского обстрела Бахмута днем 31 января погибли двое гражданских жителей - 12-летний мальчик и 70-летний мужчина. Еще пятеро мирных жителей ранены, сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

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Артиллерийская атака произошла около 12:00. Снаряды попали возле аптеки, здание повреждено. Среди пострадавших – 16-летний парень, две женщины в возрасте 47 и 61 года и двое мужчин 34 и 66 лет. Все доставлены в больницу.

На месте удара работала следственно-оперативная группа полиции. Масштабы разрушений устанавливаются. Доказательства военного преступления полиция собрала и передаст Службе безопасности Украины.

Фото 2 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Главное управление полиции в Донецкой области
Фото 3 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Главное управление полиции в Донецкой области
Фото 4 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Главное управление полиции в Донецкой области
Фото 5 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 6 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 7 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото 8 — Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
Фото: Донецкая областная прокуратура

Как указывают в областной прокуратуре, точное количество пострадавших еще уточняется. Дело же открыто по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), процессуальное руководство осуществляет Бахмутская окружная прокуратура.

Напомним также, что 28 января в результате обстрела российской армией жилого квартала в расположенном неподалеку городе Константиновка погибли три человека, а число раненых, как оказалось впоследствии, составило 14.

Автор:
Тимофей Беспятов