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Два человека погибли и пятеро ранены из-за вражеского обстрела Бахумата (ФОТО)
В результате российского обстрела Бахмута днем 31 января погибли двое гражданских жителей - 12-летний мальчик и 70-летний мужчина. Еще пятеро мирных жителей ранены, сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.
Артиллерийская атака произошла около 12:00. Снаряды попали возле аптеки, здание повреждено. Среди пострадавших – 16-летний парень, две женщины в возрасте 47 и 61 года и двое мужчин 34 и 66 лет. Все доставлены в больницу.
На месте удара работала следственно-оперативная группа полиции. Масштабы разрушений устанавливаются. Доказательства военного преступления полиция собрала и передаст Службе безопасности Украины.
Как указывают в областной прокуратуре, точное количество пострадавших еще уточняется. Дело же открыто по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), процессуальное руководство осуществляет Бахмутская окружная прокуратура.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что 28 января в результате обстрела российской армией жилого квартала в расположенном неподалеку городе Константиновка погибли три человека, а число раненых, как оказалось впоследствии, составило 14.