Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горят школа и дома (ФОТО)

Российские войска вечером 27 января снова обстреляли из реактивных систем залпового огня город Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит местная школа, многоквартирные и частные дома. О пострадавших информация в настоящее время не поступала", - отметил он.

Напомним, что ранее в пятницу россияне уже обстреливали Часов Яр: тогда погибли два человека, а еще по меньшей мере пятеро были ранены. В результате обстрела жилого квартала этого же города 23 января погиб один человек, а двое были ранены.

Такое же количество пострадавших было в результате обстрела за месяц до этого, 22 декабря. Всего по городу тогда прилетело около 15 снарядов. А за месяц до того, 22 ноября, в Часовом Яре было зафиксировано два прилета в микрорайон Восточный: тогда ранения получили два человека, были повреждены четыре дома.

До этого город стал печально известным из-за удара российской армией по пятиэтажке в середине июля, в результате которого та обрушилась: погибли тогда около 50 человек.