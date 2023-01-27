Армия РФ обстреляла Часов Яр - два человека погибли

Оккупационные войска Российской Федерации 27 января обстреляли город Часов Яр Донецкой области. В результате атаки два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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Россияне открыли огонь около 9 утра, обстрел длился полтора часа. Оккупанты повредили с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.

Кроме того, зафиксировали обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявлению. В частности, в Авдеевке россияне около 9 утра обстреляли центральную часть города из артиллерии, а несколькими часами позже применили Грады. с кассетными элементами. Информация о пострадавших не поступала.

"Александрополь Очеретинского общества и Богоявленка, что вблизи Угледара, россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется", - добавил Кириленко.

Напомним, в ходе постоянных обстрелов в Донецкой области российские войска 22 декабря также атаковали Часов Яр. Тогда один человек погиб, два ранены, также повреждены дома. Всего по городу прилетело около 15 снарядов.

Кроме того, масштабная трагедия произошла в городе летом. Тогда окупать убили 48 человек ударом по дому. Спасатели несколько дней разбирали завалы .