"Даже если родители не дают согласия": Верещук считает, что детей нужно принудительно вывозить из Бахмута

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что, учитывая интенсивность боевых действий в Бахмуте Донецкой области, детей из города нужно эвакуировать, даже если родители или опекуны не дают согласия на это. Однако с ней пока не соглашаются коллеги из правительства и международных организаций.

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Об этом Верещук сообщила 1 марта в эфире телемарафона.

В Донецкой области с августа 2022 года идет обязательная эвакуация, но граждане могут от нее отказаться, взяв на себя ответственность. Это касается и Бахмута, поэтому в городе все еще находятся около 5 тыс человек, и из них — несколько десятков детей.

"И здесь у нас продолжается дискуссия... Я считаю, что должно быть принуждение (эвакуировать детей — Delo.ua). В случае, когда смертельная опасность нависает над детьми... Моя позиция такова, что государство должно иметь такой инструмент, в частности, Нацполиция, органы опеки и попечительства, чтобы дети не находились на территории, где ведутся активные боевые действия", — сказала Верещук, вспомнив, как сложно было эвакуировать людей из заблокированного Мариуполя весной 2022 года.

В то же время, подчеркивает министр, уполномоченные международные организации настаивают, что детей можно эвакуировать исключительно с согласия родителей/опекунов. Министерство социальной политики также не поддерживает Минреинтеграции в вопросе вывоза детей из Бахмута без согласия родителей.

"Должна это обсуждать публично, потому что люди спрашивают, как могут дети находиться под плотным огнем, в смертельной опасности. И полиция должна месяцами уговаривать родителей или опекунов", - добавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, российские войска несколько месяцев штурмуют Бахмут и пытаются захватить город; украинские защитники удерживают оборону. В разведке Британии считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.

В то же время город постоянно находится под вражеским огнем, жертвами российской агрессии становятся и дети тоже. В связи с опасностью с 13 февраля было ограничено пребывание в Бахмуте журналистов.