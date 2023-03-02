В Бахмуте некоторые местные прячутся от обязательной эвакуации вместе с детьми, - ОВА

В Бахмуте Донецкой области до сих пор остаются около 5 тысяч человек, в том числе 37 детей. Эти мирные жители отказываются от эвакуации, некоторые прячутся, когда им в очередной раз предлагают уехать в более безопасные города.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом 2 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Всех детей, за которых отвечает государство, эвакуировали из Бахмута. Но дети, проживающие с семьями, могут быть вывезены только с согласия родителей. Местные власти проводят мероприятия, чтобы убедить родителей переместить детей в безопасные регионы.

Выяснилось, что некоторые семьи вместе с несовершеннолетними скрываются от правоохранителей и волонтеров, проводящих эвакуацию.

"Пока мы имеем 48 адресов, где должны находиться 37 детей. Но дети ни с родителями, ни в "Пунктах несокрушимости" не находятся. Я не буду рассказывать все детали, но суть такая: эти семьи, у которых есть дети и они не лишены родительских прав, категорически отказываются уезжать. Но возможность уехать пока есть. Мы многое слышали (отрицательного) от этих людей… Кого они ждут и чего рассчитывают... можно несколько вариантов понять", — рассказал Кириленко.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что, по ее мнению, детей из Бахмута нужно эвакуировать, даже если родители или опекуны не дают согласия на это. Однако с ней пока не согласны коллеги из правительства и международных организаций.

Верещук подчеркивает, что город постоянно находится под вражеским огнем, жертвами российской агрессии становятся и дети тоже. Поэтому в такой ситуации детей необходимо вывезти в более безопасные регионы, уверена министр.