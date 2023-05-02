За время полномасштабного вторжения россияне убили 478 украинских детей

По состоянию на утро 2 мая 2023 года более 1438 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в Telegram.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 478 детей погибли и более 960 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 453, Харьковской – 275, Киевской – 128, Херсонской – 94, Запорожской – 89, Николаевской – 89, Черниговской – 70, Днепропетровской – 67, Луганской – 66.

1 мая в результате обстрела врагом с. Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик. Российские оккупанты попали в школу. Ребенок находился недалеко от здания.

Напомним, в результате удара, который совершила Россия, 28 апреля в Умани погибли 6 детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок.

Также по информации Национальной полиции, Россия депортировала около 19,5 тысячи детей.