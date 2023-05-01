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Россияне обстреляли школу на Черниговщине, погиб ребенок
Российские оккупанты нанесли удар по Новгород-Северскому району Черниговской области. Они попали в школу, которая сейчас не работает.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его информации, погиб ребенок, который на момент обстрела находился возле здания.
Информация о других пострадавших в настоящее время уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, число пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области выросло до 34 человек. Люди получили ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.
Кроме этого, российские оккупационные войска 1 мая обстреляли город Гуляйполе Запорожской области, в результате чего разрушены и ранены.