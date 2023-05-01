Россияне обстреляли школу на Черниговщине, погиб ребенок

Российские оккупанты нанесли удар по Новгород-Северскому району Черниговской области. Они попали в школу, которая сейчас не работает.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, погиб ребенок, который на момент обстрела находился возле здания.

Информация о других пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, число пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области выросло до 34 человек. Люди получили ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

Кроме этого, российские оккупационные войска 1 мая обстреляли город Гуляйполе Запорожской области, в результате чего разрушены и ранены.