Россияне ударили по Запорожской области: три человека получили ранения

Российские оккупационные войска 1 мая обстреляли город Гуляйполе Запорожской области, в результате чего есть разрушения и раненые.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Около 11:30 российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В результате авиаударов в городе частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, от взрывной волны вылетели окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 30 апреля обстреляли Запорожскую область, применив артиллерию, беспилотники и нанеся авиаудары.