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Происшествия
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Россияне за сутки более 50 раз ударили по Запорожской области

Запорожская область, знак
Запорожская область. Фото: Wikimapia

Российские оккупанты в течение суток продолжили обстреливать Запорожскую область, применив артиллерию, беспилотники и нанеся авиаудары. Об этом утром 1 мая сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг свирепствует и уничтожает все живое в населенных пунктах вблизи линии фронта", - написал чиновник.

По его словам, оккупанты 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара и трижды атаковали с беспилотников.

Под удары захватчиков попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще десяток сел.

В результате обстрелов зафиксированы новые разрушения жилых домов и коммунальных сетей. Люди, к счастью, не пострадали.

Автор:
Артем Ющенко