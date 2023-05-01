В Херсоне установили самое большое укрытие в городе

Установлено укрытие длиной 9 метров и толщиной стен 30 см.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские вражеские силы почти ежедневно наносят массовые удары по Херсону, забирая человеческие жизни и здоровье. Установленное укрытие имеет высокую степень защиты, которая позволяет чувствовать себя там в относительной безопасности. Длина сооружения составляет 9 метров, толщина стен - 30 см", - написал он в телеграм-канале.

Укрытие установлено в районе, где есть наибольшее скопление людей и выдают бесплатные горячие обеды.

По словам Мрочко, работа в этом направлении продолжается.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 30 апреля 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, город был обстрелян 8 раз.