Оккупанты выпустили 163 снаряда по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 30 апреля 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 8 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона" - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 62 человека.

Напомним, за сутки 29 апреля в Херсонской области российские войска совершили 27 обстрелов, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град" и беспилотников.