Ночью ВСУ сбили 15 из 18 крылатых ракет над Украиной

В ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря", - отметил Залужный.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 вражеских целей.

Заметим, в столице тревога продолжалась около трех часов. В воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

28 апреля оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Тогда украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.