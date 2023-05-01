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У Херсоні встановили найбільше укриття у місті

укриття
Фото: телеграм-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації

Встановлено укриття довжиною 9 метрів й товщиною стін 30 см.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські ворожі сили майже щодня завдають масових ударів по Херсону, забираючи людські життя та здоров’я. Встановлене укриття має високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Довжина споруди складає 9 метрів, товщина стін - 30 см", - написав він в телеграм-каналі.

Укриття встановлене у районі, де є найбільша скупченість людей і видають безкоштовні гарячі обіди.

За словами Мрочка, робота в цьому напрямку продовжується.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 30 квітня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона, місто було обстріляне 8 разів.

Автор:
Михайло Шилін