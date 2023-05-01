Ракетный удар по Днепропетровской области: количество пострадавших выросло

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области выросло до 34. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, среди пострадавших пятеро детей. Самой младшей девочке – всего 8 лет.

Люди получили ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

Две женщины 45 и 55 лет находятся в реанимации. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Напомним, россияне совершили ракетную атаку на Павлоградский район в ночь на 1 мая. Украинские военные сбили семь ракет, однако были и попадания. Враг повредил, в частности, десятки домов, несколько заведений школьного и дошкольного образования, а также магазины. В результате атаки сообщалось о 25 пострадавших.