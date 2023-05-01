Захватчики обстреляли Павлоград: пострадали 25 человек

Ночью 30 апреля страна-агрессор Россия снова выпустили по Днепропетровщине ракеты. Враг дважды за ночь атаковал Павлоград и Павлоградский район. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Трагическая ночь и утро для Днепропетровщины. Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району", - отметил Лысак.

По его словам, предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже потушили.

В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2, в Межирицкой – повреждена школа.

Сейчас на местах прилетов работают все службы. Информация уточняется.

Заметим, что вечером 30 апреля в Павлограде на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. От взрывной волны у некоторых местных жителей вылетели окна.

Напомним, в результате двух обстрелов из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области 30 апреля один человек погиб и еще два человека ранены.