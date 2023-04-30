Росіяни обстріляли Нікополь - є загиблий і поранені

Внаслідок двох обстрілів з важкої критерії по Нікополю Дніпропетровської області один чоловік загинув і ще двоє людей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

“Сьогодні за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець”,- написав голова Дніпропетроської ОВА.

Поранення отримали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.

Також через обстріли росіян постраждали 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків.

А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач.

Російські війська за минулу добу обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області, завдавши 18 ударів по оселях та інфраструктурі.

Зокрема, ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, селищах Велика Новосілка й Малотаранівка, селах Карлівка та Зоряне.

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на українську територію. На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок у місті Українка.

Також ворог завдав удару по Дніпру – там загинули дві людини.

В Черкаській області в Умані ракета влучила в багатоповерхівку. Внаслідок удару, який здійснила Росія, 23 людини загинули: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.