Россияне обстреляли Никополь – есть погибший и раненые

В результате двух обстрелов из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

“Сегодня за день враг дважды устроил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель», – написал глава Днепропетроской ОВА.

Ранения получили 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.

Также из-за обстрелов россиян пострадали 6 многоэтажек и 6 частных домов.

А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач.

Российские войска за минувшие сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области, нанеся 18 ударов по домам и инфраструктуре.

В частности, враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Святогорск, поселкам Большая Новоселка и Малотарановка, селах Карловка и Звездное.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на украинскую территорию. На Киевщине в результате падения обломков российской ракеты попадание в многоэтажное здание в городе Украинка.

Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.

В Черкасской области в Умани ракета попала в многоэтажку. В результате удара, который совершила Россия, 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.