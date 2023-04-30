В полиции показали новые жуткие разрушения в Авдеевке: какие города и поселки подверглись обстрелам еще (ФОТО)

Российские войска за последние сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области, нанеся 18 ударов по домам и инфраструктуре. Об этом сообщают в областном управлении полиции.

В частности, враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Святогорск, поселкам Великаая Новоселка и Малотарановка, селах Карловка и Зоряное.

Так, по Малотарановке Краматорской общины российские войска нанесли удар дронами. Разрушения получили четыре частных дома, ранены два человека, в том числе ребенок. Напомним, что по словам начальника обладминистрации Павла Кириленко, ребенка госпитализировали с тяжелыми ожогами.

"Россияне атаковали с авиации, из ЗРК "С-300", РСЗО "Град" и "Урган", артиллерии и БПЛА. Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов - 17 жилых домов и здание пансионата", - говорится в сообщении.

Ракету С-300 армия РФ направила на Краматорск, попав в промышленную зону. Под ракетным ударом также оказался Святогорск. В обоих случаях люди не пострадали.

"Константиновку рашисты накрыли из артиллерии. Повреждены 10 частных домов. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - отмечают правоохранители.

Относительно обязательной эвакуации населения региона в полиции указывают, что за сутки с ее помощью было эвакуировано еще 219 человек, а всего с начала этого процесса - 65 тысяч 870 человек, среди которых 7863 – дети, а 2928 – люди с инвалидностью.

В Авдеевке зафиксированы новые разрушения. Фото: ГУНП в Донецкой области В Авдеевке зафиксированы новые разрушения. Фото: ГУНП в Донецкой области В Авдеевке зафиксированы новые разрушения. Фото: ГУНП в Донецкой области В Авдеевке зафиксированы новые разрушения. Фото: ГУНП в Донецкой области В Авдеевке зафиксированы новые разрушения. Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: ГУНП в Донецкой области Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

В свою очередь, Кириленко сообщил, что атака на Краматорск пятью ракетами произошла около полуночи. Обошлось без пострадавших: две ракеты упали в поле за городом, две в промышленной зоне, а одна в частном секторе вблизи жилого дома, но повредила только асфальтовое покрытие.

Авдеевку оккупанты обстреливали пять раз - попали по жилому сектору, по территории коксохимического завода и по автобазе. В Константиновке, кроме 10 домов, поврежден и "инфраструктурный объект".

Кроме того, повреждены восемь домов и нежилое здание в поселке Нью-Йорк Торецкой общины, а в Часовоярской общине повреждено здание предприятия. Также за сутки произошло шесть обстрелов Лиманской общины из РСЗО — пострадали Торское и Заречное. Четыре раза под обстрелы попал поселок Великая Новоселка. Кроме того, периодические обстрелы зафиксированы в Угледаре.