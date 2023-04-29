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Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)

Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Два человека получили ранения в результате утреннего обстрела 29 апреля поселка Малотарановка Краматорской общины. Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, госпитализирован, в частности, ребенок, получивший тяжелые ожоги.

"На Донецком направлении 15 раз под обстрелы из разного оружия попадала Авдеевка. Город продолжают равнять с землей. На этот раз пострадали жилой сектор, промзона, АКХЗ, автобаза и территория кемпинга", - проинформировал также глава области.

Информация о раненых и погибших, по его словам, не поступала. Кроме того, в Кураховской общине поврежден дом в поселке Острое, обстрелам подверглись также окрестности Курахово и поселка Островское. Отмечается также, что россияне не раз стреляли из артиллерии и по городу Марьинка.

Кроме того, один человек погиб и два были ранены в Торецке. Там повреждены 16 домов, три инфраструктурных объекта и два админздания. Под огнем оказался и Часов Яр, где ранены два человека, поврежден частный дом и два здания предприятия.

"На Лисичанском направлении разрушены два дома в Лиманской общине: в Торском и Заречном. Ночью враг обстрелял Святогорск - без жертв", - отметил Кириленко.

Фото 2 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 8 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 9 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 10 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 11 — Очередные обстрелы в Донецкой области: есть жертва в Торецке и раненые под Краматорском (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Напомним также, что ранее он опубликовал фото разрушенного за время активных боевых действий железнодорожного вокзала станции Святогорск в поселке Сосновое Лиманской общины.

Автор:
Тимофей Беспятов