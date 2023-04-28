Армия РФ обстреляла ряд населенных пунктов в Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Враг снова обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении в результате обстрелов повреждены 2 дома, амбулатория и магазин в Новоукраинке Угледарской громады.

На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. Под утро 28 апреля произошел массированный артобстрел Кураховской громады, в результате чего там поврежден инфраструктурный объект.

На Горловском направлении известно о 2 поврежденных многоэтажках и 1 разрушенном доме. Константиновка дважды подверглась ракетным обстрелам: ранен один человек, поврежден детсад, 3 медучреждения, 6 частных домов и 6 многоэтажек. Кроме того, на территории громады еще 2 дома повреждены в Иванополье. Единичные обстрелы были и в Часовоярской, Торецкой и Соледарской громадах.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов 26 апреля три человека погибли и еще четверо получили ранения.