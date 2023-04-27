Военные РФ обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области: три человека погибли и четверо ранены

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 26 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего повреждены дома и есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне накануне нанесли 5 ракетных ударов по Дружковке, в результате чего повреждены 5 частных домов и школа, обошлось без жертв.

На Волновахском направлении враг трижды обстрелял из артиллерии Пречистовку и дважды из Градов – Новоукраинку.

На Донецком направлении в результате обстрелов в Веселом Гае Кураховской громады один человек получил ранение, также там повреждены 10 домов.

На Горловском направлении из-за вражеских обстрелов в Константиновке один человек погиб и еще один получил ранение, также в городе повреждены 7 частных домов и 3 многоэтажки. В Торецкой громаде повреждены 9 домов и инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Звановке, в селе также повреждены 3 дома. В Ямполе Лиманской громады ранен один человек и повреждены 8 домов.

"Всего за сутки россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще четырех", - сообщил Кириленко.

Напомним, в ночь на 26 апреля враг ракетами С-300 попал в отделение полиции в Дружковке, в результате чего ранения получили трое полицейских.