В Харьковской области россияне обстреляли предприятие по производству масла и здание пожарно-спасательной части

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные домовладения, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.

В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозпостройки и помещения магазина.

В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Харьковской области проходят мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 181 взрывоопасный предмет.

Напомним, российские оккупационные войска 25 апреля обстреляли по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.