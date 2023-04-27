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В Харьковской области россияне обстреляли предприятие по производству масла и здание пожарно-спасательной части
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные домовладения, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.
В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозпостройки и помещения магазина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома.
Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, в Харьковской области проходят мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 181 взрывоопасный предмет.
Напомним, российские оккупационные войска 25 апреля обстреляли по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.