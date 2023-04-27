Оккупанты атаковали Запорожскую область: есть погибшие

Российские войска 26 апреля открывали хаотичный огонь по населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погибли два человека.

Об этом утром 27 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Николаевской ОВА.

Под вражеский огонь попали Орехов, Преображенка, Новоданиловка. В городе погибли два человека 1976 и 1979 годов рождения.

Всего за сутки военные РФ нанесли по мирным городам и селам 83 удара. Зафиксировали 7 авиационных, 5 атак БПЛА, 2 РСЗО и 69 артиллерийских обстрелов.

За сутки в результате ударов со стороны российских войск в регионе зафиксировали 26 новых разрушений.

В частности, по Гуляйпольскому району враг нанес удары, задействовав авиацию. Там оккупанты повредили жилые дома в Успеновке, люди не пострадали.

Накануне, 24 апреля, террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения: 91 артобстрел, 5 авиаударов, 5 из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА.

До этого захватчики атаковали Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 городов и сел Запорожской области по разным видам вооружения.